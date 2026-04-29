Berlin (ots) -Der Deutsche Franchiseverband hat im Rahmen des Franchise Forums die Franchise Awards 2026 verliehen - und damit die erfolgreichsten Systeme und Partner der Branche ausgezeichnet.Die Preisträger:Franchisesystem des Jahres 2026 ist Eli die Fee Franchise GmbH: Mit diesem Preis werden Franchisegeber ausgezeichnet, die ihr System strategisch, innovativ und nachhaltig entwickeln. "In einer Branche mit Fachkräftemangel und steigender Nachfrage setzt Eli die Fee ein klares Signal. Das System zeigt, wie Betreuung und Pflege durch digitale Prozesse, effiziente Strukturen und eine konsequente Partnerorientierung weiterentwickelt werden können", so Lukasz Mehl, ETL Franchise, Award-Partner.Den Nachhaltigkeitspreis des Jahres 2026 erhält L'Osteria: Der Nachhaltigkeitspreis zeichnet Franchisesysteme aus, die ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung im System verankern. "L'Osteria zeigt, wie Nachhaltigkeit im Alltag wirksam umgesetzt werden kann. Mit einem klaren Fokus auf Mitarbeiter und Verantwortung ist sie integraler Bestandteil des Geschäftsmodells", so Florian Haas, SHL Gruppe, Award-Partner.Franchisegründerin des Jahres 2026 ist Isabelle Hessel, Club Pilates Germany-Kaiserslautern: Mit dem Gründerpreis werden Franchisepartner ausgezeichnet, die in den vergangenen drei Jahren den Schritt ins Unternehmertum gegangen sind und sich durch besondere Entwicklung auszeichnen. "Isabelle Hessel steht für unternehmerischen Mut und konsequente Entwicklung. Mit klarer Zielorientierung ist es ihr gelungen, einen erfolgreichen Standort aufzubauen und die nächste Expansion vorzubereiten", so Guy Selbherr, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken, Award-Partner.Franchisepartner des Jahres 2026 ist Christoph Ulrich, ISOTEC-Allgäu: Diese Auszeichnung würdigt Franchisepartner, die über viele Jahre hinweg unternehmerischen Erfolg mit hoher Identifikation im System verbinden. "Christoph Ulrich steht für nachhaltiges Wachstum und hohe Qualitätsorientierung. Mit seinem Engagement wirkt er weit über seinen eigenen Betrieb hinaus in das gesamte System hinein", so Sabine Krämer, awicontax, Award-Partner."Die ausgezeichneten Systeme und Partner stehen exemplarisch für die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Franchisewirtschaft", so Verbandspräsident Hendrik Martschinke.Eine unabhängige Fachjury hatte im Vorfeld aus einer Rekordbeteiligung von insgesamt 42 Bewerbungen pro Kategorie jeweils drei herausragende Konzepte nominiert und auf die Shortlist gesetzt.Pressekontakt:Deutscher Franchiseverband e.V.Ressortleiterin KommunikationAntje Katrin PielLuisenstr. 4110117 BerlinT +49 (0)30 278 902-12piel@franchiseverband.comOriginal-Content von: Deutscher Franchiseverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19838/6265051