© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USADie Unternehmen KONE und TK Elevator planen eine Milliardenfusion. Ein neuer Branchenführer entsteht - doch Widerstand und Prüfungen drohen.Der finnische Aufzughersteller KONE will sich mit dem deutschen Wettbewerber TK Elevator zusammenschließen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Hinter TK Elevator steht ein Konsortium um die Finanzinvestoren Advent International und Cinven. Die Transaktion soll als Kombination aus Barzahlung und Aktien erfolgen. Der geplante Zusammenschluss würde einen Konzern mit rund 20,5 Milliarden Euro Jahresumsatz schaffen. Etwa 65 Prozent davon entfallen auf Service und Modernisierung. Der operative Gewinn läge bei mehr als 2,7 Milliarden Euro, noch ohne …Den vollständigen Artikel lesen
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