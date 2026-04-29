Zurückhaltender Markt vor Fed-Sitzung und anstehenden Quartalszahlen

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte leicht fester. Der DAX notiert am Morgen moderat im Plus. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich nahezu unverändert. Die US-Indizes werden vorbörslich geringfügig höher erwartet. In Asien tendierte der Nikkei 225 ebenfalls etwas fester und schloss leicht über dem Vortagsniveau. Insgesamt bleibt das Marktumfeld von einer zurückhaltenden Positionierung der Anleger geprägt, da sowohl die Zinsentscheidung der US-Notenbank als auch mehrere richtungsweisende Quartalszahlen großer US-Technologiekonzerne anstehen.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Die Währungshüter dürften ihre Leitzinsen unverändert lassen, doch die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu Inflation, Wachstum und Energiepreisen werden mit Spannung erwartet. Parallel nimmt die Berichtssaison beiderseits des Atlantiks deutlich Fahrt auf: In den USA legen am Abend mit Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft gleich vier Schwergewichte ihre Quartalszahlen vor, während in Deutschland mehrere DAX-Unternehmen Einblick in ihre Bücher geben. Zusätzlich richten sich die Blicke auf den anhaltend hohen Ölpreis, der infolge des weiter ungelösten Konflikts zwischen den USA und dem Iran ein latenter Belastungsfaktor für Konjunktur und Inflation bleibt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Mercedes-Benz startet mit kräftigem Kursauftrieb in den Tag. Der Autobauer hat im ersten Quartal trotz schwacher Nachfrage in China einen überraschend stabilen Gewinn erzielt und seine Jahresziele bestätigt. Am Markt kommen vor allem die robuste Profitabilität und der solide Cashflow gut an.
Auch die Aktie der Deutschen Bank steht mit spürbarem Kaufinteresse im Fokus. Ein unerwartet hoher Gewinn zum Jahresauftakt signalisiert operative Stärke, insbesondere im Investmentbanking, und sorgt für rege Umsätze in der Aktie.
Für Aufmerksamkeit sorgt zudem Scout24. Der Internetportalanbieter überzeugt mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum sowie angekündigten Aktienrückkäufen. Die Kombination aus operativer Dynamik und Kapitalmarktmaßnahmen treibt den Titel klar nach oben und macht ihn zu einem der auffälligsten Gewinner des Tages.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|BYD Company Limited
|Bull
|UN4KGE
|1,94
|10,122337 EUR
|6,32
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN0LLJ
|11,88
|22859,397972 Punkte
|19,72
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6TQ4
|8,23
|23225,198889 Punkte
|27,91
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6WJE
|6,57
|23392,549963 Punkte
|36,5
|Open End
|adidas AG
|Bull
|UN220Q
|2,95
|117,907613 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.04.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens AG
|Call
|UG9ZCW
|0,57
|300,00 EUR
|9,94
|16.09.2026
|Deutsche Bank AG
|Put
|UN4W3B
|0,78
|24,00 EUR
|9,45
|17.06.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|UN3387
|1,55
|1800,00 EUR
|8,08
|16.09.2026
|Airbus Group SE
|Call
|UN5Z5P
|2,66
|165,00 EUR
|3,9
|16.06.2027
|adidas AG
|Call
|UN3TVN
|2,06
|140,00 EUR
|4,45
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100
|Short
|UG6JXS
|1,44
|31534,43248 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UG91DW
|3,23
|25232,211265 Punkte
|15
|Open End
|Deutsche Telekom AG
|Long
|UN5QNW
|2,45
|22,941265 EUR
|7
|Open End
|MicroStrategy Incorporated
|Long
|UG87RY
|1,48
|82,883784 USD
|2
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR9
|1,39
|343,481663 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2026; 10:30 Uhr;
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