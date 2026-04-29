Wer dachte, die atemberaubende Kursrallye der Bloom Energy-Aktie würde langsam zu Ende gehen, hat sich gehörig getäuscht. Am Mittwochmorgen schießt der Kurs des Brennstoffzellenherstellers um +15% in die Höhe auf ein neues Allzeithoch. Warum ist diese Wasserstoffrakete derzeit einfach nicht zu stoppen und sollten Anleger immer noch auf einen Höhenflug setzen? Nicht geschlagen, sondern pulverisiert Auslöser des heutigen Kurssprungs der Bloom Energy-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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