Nach einer kurzzeitigen Handelsaussetzungen schoss der Kurs der European Lithium-Aktie am gestrigen Dienstag um über +40% in die Höhe. Am Mittwochmorgen korrigiert der Kurs des Bergbauunternehmens aber wieder um ca. -7% nach unten. Was ist da los und was sollten Anleger nun tun? Übernahme durch eine Tochter Die Handelsaussetzung der European Lithium-Aktie hat zu wilden Spekulationen über die Zukunft des Rohstoffunternehmens geführt (ich berichtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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