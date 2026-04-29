Die Berichtssaison der großen US-Technologiekonzerne erreicht einen entscheidenden Moment. Gleich vier der sogenannten "Magnificent Seven" - Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta - legen am selben Tag ihre Quartalszahlen vor. Aufgrund ihrer enormen Marktkapitalisierung und ihres Einflusses auf den Technologiesektor könnten die Ergebnisse nicht nur einzelne Aktien bewegen, sondern auch die Entwicklung des gesamten Aktienmarktes prägen. Im Mittelpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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