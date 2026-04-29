Bei der Analyse der PayPal-Aktie zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen attraktiver Bewertung und strukturellen Risiken im digitalen Zahlungsverkehr. Während der Konzern operativ wächst und hohe freie Cashflows generiert, werfen technologische Entwicklungen und zunehmender Wettbewerb langfristige Fragen zur Stabilität des Geschäftsmodells auf. Ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell? Die Investmentthese rund um PayPal basiert zunehmend auf qualitativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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