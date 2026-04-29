Die Adidas-Aktie startet am Mittwoch aktuell mit einem satten Gewinn von +7,2% in den Handel und steht bei knapp 148 €. Die Anleger honorierten die soliden Quartalszahlen. Gegenüber dem Hoch im Januar besteht jedoch immer noch ein Kursverlust von rund -13%. Lohnt sich hier ein Einstieg? Markterwartungen übertroffen Nach dem guten Lauf im abgelaufenen Geschäftsjahr fielen auch die Geschäftszahlen für die ersten drei Monate gut aus. Sowohl der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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