Gemini soll künftig noch persönlicher mit dir sprechen. Dafür kann sich die KI ab sofort mehr Details über dich abspeichern und diese in Konversationen nutzen. Zudem erleichtert Google den Wechsel von anderen Chatbots zu Gemini. Google arbeitet seit geraumer Zeit daran, Gemini zu einem persönlicheren KI-Assistenten für User:innen zu machen. Der Chatbot soll nicht nur allgemeine Phrasen als Antworten ausgeben, sondern individuelle Empfehlungen anhand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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