Starkregenrisiko wird in der Beratung zur Wohngebäudeversicherung oft zu grob eingeordnet. Wie Makler Risiken deutlich präziser bewerten, Kunden fundierter zu Elementarschutz und möglichen Deckungslücken beraten, und gezieltere Kundenansprache zusätzliche Geschäfte ermöglichen. Ein Artikel von Florian Bohl, Aktuar (DAV), Prokurist und Leitender Berater Meyerthole Siems Kohlruss (MSK)Starkregen zählt inzwischen zu den Naturgefahren, die in der Gebäudeversicherung spürbar an Relevanz gewonnen haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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