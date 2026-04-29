Adcuri, 100%-ige Tochter der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, ordnet die Geschäftsführung neu und will die technologische Weiterentwicklung im Maklermarkt voranbringen. Ansgar Schneider folgt auf Thomas Menzel und wird damit Teil der Unternehmensführung bei dem Assekuradeur. Bei Adcuri, 100%-ige Tochter der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, gibt es eine Neuaufstellung in der Geschäftsführung. Ansgar Schneider wird Nachfolger von Thomas Menzel und wird damit Teil der Unternehmensführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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