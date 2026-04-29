Die heutige Quartalszahlenpräsentation kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, steht die Mercedes-Benz-Aktie aus charttechnischer Sicht doch enorm unter Druck. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel vielversprechend aus. Gelingt der Aktie möglicherweise das Comeback?Mercedes-Benz Group mit frischen Zahlen zum ersten Quartal Der Stuttgarter Autobauer gab den Umsatz im März-Quartal mit 31,602 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum 1. Quartal 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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