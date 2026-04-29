Zürich (ots) -Nach dem Ausbau auf über 40 Mitarbeitende und der Validierung durch die Ökosysteme der ETH und HSG geht das Zürcher Startup nextesy in die Skalierungsphase über. Mit einem Unicorn-erfahrenen Co-CEO und neuem CCO setzt das Unternehmen nun zum Schweizer Markteintritt an.Nach einer intensiven zweijährigen Aufbauphase seiner technologischen Plattform kündigt das Zürcher AI-Startup nextesy heute den offiziellen Markteintritt sowie die Erweiterung der Geschäftsleitung an.Dario Fazlic wird Co-CEO - Fokus auf SkalierungIm Zuge der Wachstumsstrategie verstärkt nextesy seine operative Führung: Mitgründer Dario Fazlic wird zum Co-CEO ernannt und führt das Unternehmen fortan gemeinsam mit Aleks Grujic. Fazlic bringt wertvolle Erfahrung aus dem Aufbau eines Unicorn-Unternehmens mit und wird sich primär auf die Skalierung der Technologieplattform konzentrieren. Parallel dazu stösst der erfahrene SaaS-Stratege und ehemalige CRO von bexio, Rouven Mayer, als Chief Commercial Officer (CCO) zum Team, um sowohl den nationalen als auch den mittelfristig geplanten internationalen Marktaufbau voranzutreiben.Radikaler "AI First"-Ansatz mit akademischem Gütesiegelnextesy hat seine Wurzeln in den führenden akademischen Ökosystemen der Schweiz und tritt als offiziell anerkanntes ETH- sowie HSG-Startup auf - eine Zertifizierung, die für höchste technologische und unternehmerische Qualität steht.Die Plattform fungiert als autonomes Betriebssystem für die gesamte Unternehmensadministration: Sie automatisiert nicht nur die Buchhaltung, sondern vernetzt sämtliche operativen Prozesse - von der Dokumentenverwaltung und Fakturierung bis hin zum komplexen Workflow-Management. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen verfolgt nextesy einen konsequenten "AI First"-Ansatz: AI ist kein Zusatzmodul, sondern das Fundament der gesamten Softwarearchitektur.Das Angebot richtet sich gezielt an Freelancer, Startups und KMU, um administrative Lasten fast vollständig zu eliminieren. Gleichzeitig ermöglicht nextesy Treuhändern, die gesamte Mandantenadministration hocheffizient und in Echtzeit zu steuern."Reine Digitalisierung reicht heute nicht mehr aus", erklärt Rouven Mayer, CCO von nextesy. "Durch den konsequenten AI-First-Ansatz vollziehen wir den Paradigmenwechsel hin zur autonomen Administration. Es geht nicht mehr um unterstützende Tools, sondern um eine völlig neue Form der operativen Entlastung."Über nextesy:nextesy, ein führendes Zürcher Tech-Startup aus dem Umfeld von ETH und HSG, transformiert administrative Geschäftsabläufe. Durch den Einsatz von AI automatisiert das Unternehmen die Prozesse von KMU, Freelancern und Treuhändern nachhaltig und effizient.Kontakt für Rückfragen:Cyril Flühlernextesy AGEmail: cyrilfluehler@nextesy.comWeb: www.nextesy.comOriginal-Content von: nextesy AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103607/100939750