Bremen (ots) -Im Mai 2026 startet die Hansestadt ein Wertschätzungsprogramm für umweltfreundliches Verhalten - mehr als fünfzig Bremer Partner:innen setzen gemeinsam ein starkes Zeichen für nachhaltigen Tourismus.Bremen macht nachhaltiges Reisen im Mai 2026 besonders attraktiv: Mit dem neuen Angebot BremenPay werden klimafreundliche Anreise und bewusstes Verhalten vor Ort mit kleinen und großen Extras belohnt - vom Gratiskaffee bis zum vergünstigten Eintritt in renommierte Museen. Ziel ist es, für nachhaltiges Reisen und Verhalten in der Destination zu sensibilisieren sowie die positiven Effekte des Tourismus für Bremen zu stärken.Ob Anreise per Bahn, die Nutzung von Mehrweg-Bechern, eine Tour mit dem Fahrrad oder die klimafreundliche Fortbewegung per ÖPNV - nachhaltige Entscheidungen zahlen sich gleich mehrfach aus. Das Konzept orientiert sich am erfolgreichen Vorbild aus Kopenhagen und überträgt die Idee eines klimabewussten Städteerlebnisses auf norddeutsche Art: hanseatisch, innovativ und gemeinschaftlich getragen.Damit greift Bremen zentrale Entwicklungen im Reiseverhalten auf. Immer mehr Touristinnen und Touristen wünschen sich individuelle Erlebnisse, authentische Begegnungen und Angebote, die Spaß, Qualität und gelebte Nachhaltigkeit verbinden. Diese Ansprüche spiegeln sich auch in der neuen "Tourismusstrategie Stadt Bremen 2030+" wider, die Nachhaltigkeit als verbindendes Leitmotiv definiert.Mehr als fünfzig Partnerinnen und Partner bieten Anreize im MaiBereits jetzt haben über fünfzig Partnerinnen und Partner aus unterschiedlichsten Branchen, wie Hotellerie und Kultur ihre feste Zusage gegeben.Einige Beispiele aus dem BremenPay-Portfolio:- Deutsche Bahn: Anreise mit der Bahn wird mit einem 5-Euro-DB-Bistro-Gutschein honoriert.- John & Will Hotel: "Stay Longer" - bei Buchung von mehreren Übernachtungen gibt es Rabatte auf die Tagesrate.- Kunsthalle Bremen: Bei klimafreundlicher Anreise gibt es ein Postkartenpaket geschenkt- Hotel Munte: Bei Verzicht auf die Zimmerreinigung gibt es einen 5-Euro-Gutschein für die Bar oder eine 5-Euro-SpendeWeitere BremenPay-Partner sind unter anderem Werder Bremen, das Parkhotel, das Universum Bremen, der Bremer Ratskeller-Weinhandel, die Kunsthalle Bremen, die ATLANTIC Hotels oder die Brauerei/Gastronomie Hopfenfänger.Besonders fleißige Nutzer:innen des BremenPay-Programms können ihr umweltfreundliches Verhalten auch in einem eigenen Sammelheft abstempeln lassen. Für acht Aktivitäten gibt es dann ein klleines Geschenk in der Bremen Information in der Böttcherstraße. Das Heft ist bei allein beteiligten Partnerunternehmen erhältlich.Bremen Vorreiter in DeutschlandMit BremenPay positioniert sich die Hansestadt als Vorreiterin in Deutschland. Gleichzeitig wächst die Bewegung: Auch andere Städte greifen die Idee aus Kopenhagen (CopenPay) auf, um gemeinsam nachhaltigen Tourismus zu fördern. So plant Berlin im Sommer 2026 ein "BerlinPay" mit besonderem Fokus auf Wassertourismus.Bremen zeigt damit, wie nachhaltiger Städtetourismus konkret und erlebbar gestaltet werden kann - partnerschaftlich, innovativ und mit einem klaren Mehrwert für Gäste und Stadt gleichermaßen. Im Mai 2026 wird klimabewusstes Verhalten so zum Schlüssel für besondere Bremen-Momente.Neu: Klimaspaziergang als StadtführungFür alle, die Lust auf noch mehr nachhaltige Themen haben, gibt es den neuen Klimaspaziergang des Bremen Tourismus. Vom Weserdeich geht es innerhalb von zwei Stunden durch das Bremer Viertel, weiter entlang der Bremer Kulturmeile Richtung Weserdeich. Unterwegs erfahren die Teilnehmenden, warum Radfahrende in Bremen premium unterwegs sind und was Bremen dafür tut, bis zum Jahr 2038 klimaneutral zu werden. Außerdem durchquert die Gruppe Bremens erste Klimastraße. Die Tour endet auf der Überseeinsel, Bremens neuem Modellquartier für nachhaltige Stadtentwicklung.Der geführte Spaziergang kann individuell von Gruppen bis zu 25 Personen gebucht werden und kostet 155 Euro. Im Rahmen der Kampagne BremenPay wird es im Mai aber an jedem Samstag um 12 Uhr eine öffentliche Tour geben. Die Teilnahme ist kostenlos. Es muss aber trotzdem ein kostenloses Ticket pro Person gebucht werden.Alle Infos unter: www.bremenpay.dePartnerinnen und Partner des BremenPay-Programms (Stand April 2026):Deutsche Bahn, Bremen Tourismus, Kunsthalle Bremen, Universum Bremen, Übersee-Museum Bremen, Focke-Museum, Weserburg Musem für moderne Kunst, John & Will Hotel, Bremer Ratskeller Weinhandel, Frölichs, John & Will Hotel, Hotel Munte, ATLANTIC Hotel Airport, ATLANTIC Hotel Galopprennbahn, ATLANTIC Hotel Universum, ATLANTIC Hotel Landgut Horn, ATLANTIC Hotel Vegesack, unique by ATLANTIC Hotels Bremen, ATLANTIC Grand Hotel Bremen, Parkhotel, Wuseum, Stadtgeschichten, StattReisen, Viertelflüsterer, Frenzel Stadtmusikantenexpress, Lokale Momente, Manufaktur am Emmaplatz, Rabea Design, Laura Bernabeo, Tung - Moin Vietnam, Kreative Auszeit (Waldbaden Bremen Nord), Janice Allermann, Alpakahof Oyten, Carmen Lindemann Fotokurse, O'India Kochkurs, Kanuscheune, SUP Werdersee, Manke & Coldewey, SchwarzLichtHof, HafenRummel, HafenTraum, HafenRevueTheater, Handgolf, Torfkähne, Becks Brauerei, Hafenmuseum, Hopfenfänger, Weltladen Bremen, Volkersen Klangwelten, Findorffer Bücherfenster, Little Butcher, Findorffer Käsekontor, Mareka Breathwork, Dorffladen Findorff, werk.neustadt, BreBikePressekontakt:Maike BialekWFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbHGeschäftsbereich "Marketing und Tourismus"Tel.: +49 421 96 00 516maike.bialek@wfb-bremen.deOriginal-Content von: Bremen Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182460/6265121