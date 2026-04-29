Hamburg (ots) -Der Musiker und Content Creator Marti Fischer ist zu Gast in der neuesten Folge des ARD-Podcasts "Deutschland3000" (N-JOY/BR) und spricht im Talk mit Eva Schulz offen über seine Alkoholsucht. Der 35-Jährige gibt außerdem Einblicke in seinen Umgang mit ADHS und schaut zurück auf den ESC-Vorentscheid 2026."Ich würde sagen, ich bin ein trockener Alkoholiker", sagt Marti Fischer im Podcast. Er erinnert sich an die Anfänge seiner Alkoholsucht: "Das ging halt los mit einem Feierabendbier, oder zwei, oder drei. Oder einer Dose von diesem vorgemischten Gin Tonic, oder zwei, oder drei - irgendwann reicht auch das nicht mehr aus." Von 2018 auf 2019 sei er fast pleite gewesen, habe aber trotzdem Kleingeld zusammengekratzt, um Vodka zu kaufen. "Manche, mit denen ich darüber gesprochen habe, würden auch sagen, du warst jetzt kein Alkoholiker, du warst nicht alkoholkrank. Ja, doch. Doch, ich war süchtig danach", betont er. Seine Freundin habe ihn dabei unterstützt, trocken zu werden, erzählt der 35-Jährige. Mit Blick auf die Zukunft fordert er: "Es müsste mehr ins kollektive Bewusstsein kommen, dass das auf jeden Fall ein Gift ist. Und man weiß das ja auch, dass Alkohol nicht gut ist. Wer jemals ein bisschen zu viel getrunken hat, weiß am nächsten Tag, da geht's mir scheiße. Und man macht trotzdem weiter."Im Gespräch geht es auch um seinen Umgang mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom): "Man sagt ja manchmal ADHS ist eine Superkraft. Das stimmt auch. Manchmal ist es dein größter Gegner und ein unheimliches Arschloch." Er ergänzt: "Man kann nichts dagegen tun, man kann aber auch nichts dafür, was schön ist, wenn man das weiß."Marti Fischer war Ende Februar 2026 beim deutschen ESC-Vorentscheid dabei. Dort trat er mit David "Miirtek" Starosciak als Duo Ragazzki mit dem Song "Ciao Ragazzki" gegen acht weitere Acts an, zog aber nicht in das Finale des Vorentscheids an. "Ich habe gehört, es war knapp. Also wir wären um ein Haar auch mit dabei gewesen. Das war dann aber auch gleichsam ein bisschen eine Erlösung." Rückblickend sagt er: "Wenn man mich fragen würde, möchtest du auf der größten Bühne der Welt auftreten, würde ich sagen, auf jeden Fall, Alter."Ab sofort zu hören und sehen: "Deutschland3000 mit Eva Schulz" in ARD Sounds, überall wo es Podcasts gibt sowie seit kurzem neu auf YouTube.Link zum Audio: https://1.ard.de/D3000_Marti_Fischer?pmLink zum Video (abrufbar ab 17 Uhr): https://1.ard.de/D3000YT_Marti_Fischer?pmPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6265118