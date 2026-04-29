DJ BA-X-Stellenindex sinkt im April leicht

DOW JONES--Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein saisonbereinigter Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, ist im April auf 102 (März: 103) Punkte gesunken. Wie die BA mitteilte, lag er damit um 4 Punkte unter seinem Vorjahreswert. Schwankungen in der Entwicklung des BA-X werden laut BA-Mitteilung seit einigen Monaten mit dadurch verursacht, dass einzelne Arbeitgeber ihren Personalbedarf der Bundesagentur für Arbeit als Großaufträge melden. "Insgesamt zeigt sich die Arbeitskräftenachfrage auf einem niedrigen Niveau stabil", heißt es in der Mitteilung.

Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen sank gegenüber April 2025 demnach in den meisten Wirtschaftszweigen und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe. Ausnahmen sind der öffentliche Bereich, Banken, Finanzen und Versicherungen, das Baugewerbe sowie das Gesundheitswesen, die - teilweise sogar deutlich - über dem Vorjahr rangieren.

Besonders stark zeigen sich prozentuale Rückgänge bei Information und Kommunikation, im Gastgewerbe sowie in Verkehr und Logistik. "Absolut betrachtet sind die größten Rückgänge in der Zeitarbeit, bei Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie im Handel zu konstatieren", teilte die BA mit. Im April 2026 sind jeweils 11 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem verarbeitenden Gewerbe, den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, dem Handel und dem Öffentlichen Bereich zuzurechnen. 8 Prozent stammen aus der Baubranche. 20 Prozent der gemeldeten Arbeitsstellen gehen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

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DJG/hab/sha

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April 29, 2026 04:58 ET (08:58 GMT)

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