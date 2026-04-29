Die US-Notenbank Fed steht vor einer richtungsweisenden Sitzung, geprägt von wachsender Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick und einem bevorstehenden Führungswechsel an der Spitze. Steigende Energiepreise und anhaltende Störungen der Lieferketten infolge des Iran-Kriegs erhöhen den makroökonomischen Druck und sprechen dafür, dass die Fed die Zinsen vorerst unverändert lässt. Fed-Chef Jerome Powell rückt dabei sowohl geldpolitisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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