Emittent / Herausgeber: BALFIN Group / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion

Die BALFIN Group signalisiert eine Expansion nach Deutschland durch Investitionen in Österreich



29.04.2026 / 11:37 CET/CEST

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Die BALFIN Group stärkt Wien als strategischen Standort und bereitet gleichzeitig die Expansion in die deutschen Immobilien- und Hotelmärkte der gesamten DACH-Region vor. Wien, Österreich - BALFIN Group hat ihre Präsenz auf dem österreichischen Immobilienmarkt mit dem Erwerb der Nordbahnstraße 50 in Wien ausgebaut. Dabei handelt es sich um eine historische 16.000 m² große Gewerbeimmobilie in Leopoldstadt, die früher als Hauptsitz der ÖBB Infrastruktur diente. Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt in der langfristigen Investitionsstrategie der Gruppe in Österreich dar und ebnet gleichzeitig den Weg für eine Expansion nach Deutschland. Über seine österreichische Plattform hat BALFIN bereits mehr als 100 Millionen Euro in Wohn- und Mixed-Use-Projekte in Wien und wichtigen Tourismusregionen investiert, mit einem mittelfristigen Ziel von 200 Millionen Euro. Der Erwerb folgt auf den Kauf des Bundesbahndirektionsgebäudes im Zentrum von Wien im Jahr 2025 und unterstreicht die klare Ausrichtung auf repräsentative Immobilien in erstklassiger Lage. Die österreichischen Wurzeln der Gruppe bilden nach wie vor das Fundament für ihre Expansionsstrategie. BALFIN wurde 1993 in Wien von dem Unternehmer Samir Mane als Handelsunternehmen zwischen Österreich und Albanien gegründet und hat sich zu einer diversifizierten Investmentgruppe entwickelt, die in ganz Europa und Nordamerika tätig ist. Mehr als drei Jahrzehnte nach der Gründung ist Österreich nach wie vor der rechtliche und strategische Hauptsitz der Gruppe in Mitteleuropa und bildet die Basis für den geplanten Ausbau der Präsenz in der gesamten DACH-Region. Die Erfolgsbilanz von BALFIN in Österreich sowie die wachsende internationale Präsenz machen die Gruppe zu einem zunehmend wichtigen Partner für deutsche Investoren, die auf erfahrene Unternehmen mit grenzüberschreitender Expertise setzen. Ausbau der Präsenz auf zwei Kontinenten Neben Österreich verfügt BALFIN über ein breit diversifiziertes Portfolio in verschiedenen Branchen, darunter Banken, Immobilien, Einzelhandel, Vermögensverwaltung, Tourismus, Logistik, Bildung, Energie und Unterhaltung. Innerhalb der Europäischen Union ist die Gruppe in Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und Kroatien aktiv und tätigt zudem Immobilieninvestitionen in Kanada und den USA. Im Hotellerie-Sektor hat BALFIN gemeinsam mit Accor im Jahr 2025 das Green Coast Hotel MGallery Collection eröffnet und brachte damit erstmals die Marke MGallery nach Albanien. In der Vlora Marina entsteht derzeit ein Fünf-Sterne-Hotel der Marke Marriott, wobei D-Marin für das Management des Marina-Bereichs verantwortlich ist. Diese Projekte unterstreichen die Kompetenz der Gruppe im Bereich international bekannter Hotelmarken. Diese Erfahrung ist von direkter Bedeutung für die geplante Expansion nach Deutschland. Die Gruppe konnte zudem ihre Präsenz in der deutschsprachigen Investment-Community weiter ausbauen. 2025 war BALFIN als Aussteller auf der EXPO REAL in München vertreten und stellte 2026 ausgewählte Projekte auf der MIPIM Cannes vor. Institutionelle Partnerschaften fördern diszipliniertes Wachstum Die Expansion von BALFIN basiert auf langjährigen Beziehungen zu internationalen Finanzinstitutionen. Dazu zählen ein Unternehmenskredit der International Finance Corporation (IFC) in Höhe von 40 Millionen Euro sowie Finanzierungen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gemeinsam mit Intesa Sanpaolo für Hotelprojekte. Nach Angaben aus dem Jahr 2025 erwirtschaftet BALFIN 45 % seines Umsatzes auf internationalen Märkten. Die Gruppe beschäftigt über 5.500 Mitarbeiter aus 24 Nationen, investierte 222 Millionen Euro in Kapitalausgaben und zahlte 95,5 Millionen Euro Steuern. Das Unternehmen bedient jährlich mehr als 9,6 Millionen Kunden über 170 Verkaufsstellen und ist Marktführer im Einzelhandelsnetz der Westbalkanregion. Über die BALFIN Group Die BALFIN Group ist eine diversifizierte private Investmentgruppe mit wachsender Präsenz in Europa und Nordamerika. Die 1993 von Samir Mane in Wien gegründete Gruppe ist in zwölf Ländern auf zwei Kontinenten tätig, darunter Österreich, die Schweiz, die Niederlande, Kroatien, Kanada und die USA. Ihr Portfolio umfasst Immobilien, Bankwesen, Einzelhandel, Tourismus, Vermögensverwaltung, Logistik, Bildung, Energie und Unterhaltung. Damit positioniert sich BALFIN als grenzüberschreitende Investmentplattform mit starken Wurzeln in Österreich und international wachsender Ausrichtung. Kontakt: Agim Fjolla a.fjolla@balfin.al



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