Nürnberg (ots) -Nürnberg, 29. April 2026 - Die Karrieremesse Media For You, die am 21. Mai 2026 im Gemeinschaftshaus Langwasser in Nürnberg stattfindet, setzt in diesem Jahr verstärkt auf praxisnahe Einblicke und direkte Begegnungen mit der Medienbranche.Erwartet werden rund 600 Besucher:innen, darunter Schüler:innen, Studierende und Quereinsteiger:innen, die sich für Berufe in Medien, Kommunikation und digitalen Bereichen interessieren. Neben dem Austausch mit Medienhäusern, Hochschulen und Branchenexpert:innen bietet die Veranstaltung ein vielseitiges Programm mit interaktiven Formaten.Im Fokus stehen Workshops und praxisnahe Sessions, in denen Besucher:innen selbst aktiv werden können. Ob Content-Produktion, Storytelling oder der Einsatz von KI-Tools - die Teilnehmer:innen erhalten konkrete Einblicke in moderne Berufsbilder und können eigene Erfahrungen sammeln.Ein weiteres zentrales Element ist das Media Meetup, das gezielt Raum für Austausch und Networking schafft. Hier kommen junge Talente, Creator:innen und Vertreter:innen aus der Branche zusammen, um sich über Karrierewege, Einstiegsmöglichkeiten und aktuelle Entwicklungen auszutauschen.Ein Blick ins Programm zeigt die thematische Bandbreite der Veranstaltung.Zu den Highlights zählen unter anderem:- ein Panel zu Bewerbungstipps und Karriereeinstieg in der Medienbranche, bei dem Personaler:innen und Quereinsteiger:innen Einblicke aus erster Hand geben- Sessions rund um Künstliche Intelligenz und die Zukunft kreativer Berufe, etwa "Scripted by AI? Wie KI Filme verändert"- Workshops wie "Baue deine eigene Website - schnell, kreativ, ohne Vorkenntnisse" oder "Next-Level Vibe Coding - Kreiere Apps mit lokalen KI-Modellen", in denen Besucher:innen selbst aktiv werden können- Einblicke in spezialisierte Bereiche wie E-Sport-Journalismus, Game Design ("Pixel by Pixel: So entsteht ein Videospiel") oder Musikproduktion für Games und Social Media- praxisnahe Formate zu Moderation, Storytelling und Personal Branding, darunter "Die Kunst der Moderation" oder "Net-Not-Working: Wie funktioniert LinkedIn?"Darüber hinaus unterstützt die Messe den Einstieg in die Berufswelt mit Angeboten wie Career Coaching und Bewerbungsfotos, die Besucher:innen bei ihren nächsten Karriereschritten begleiten. "Nachwuchsförderung ist mehr als eine strategische Investition ins Unternehmen - sie schafft Wirkung für junge Menschen und für die Gesellschaft in Gänze", sagt Annette Kümmel, Geschäftsführerin von Medien.Bayern und Start Into Media. "An der Schnittstelle zwischen Schule, Ausbildung und Medien zeigen wir Chancen auf und unterstützen Jugendliche dabei, den für sie passenden Karriereweg zu wählen. Entscheiden sie sich dabei für die Medien als demokratieförderndes Tätigkeitsfeld, haben wir unser Ziel erreicht."Die Media For You richtet sich insbesondere an junge Menschen in der Orientierungsphase. Ein speziell auf Schulklassen zugeschnittenes Vormittagsprogramm ermöglicht einen strukturierten und praxisnahen Einblick in die Branche.Die Career-Erlebnismesse Media For You wird organisiert von Start Into Media. Die Initiative gibt Schüler:innen, Studierenden und Auszubildenden Orientierung auf ihrem Weg in die Medien - vom Überblick über verschiedene Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Beschreibung der unterschiedlichen Berufsbilder. Start Into Media ist eine Initiative der Medien.Bayern GmbH und wird gefördert von der Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist online möglich. Weitere Informationen und Anmeldung:https://www.startintomedia.de/media-for-you/media-for-you-nuernberg/ticketsPressekontakt:Han Luuhallo@digitalgourmet.de+49 176 84924565Original-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/6265176