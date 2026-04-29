In Japan starten Tests mit humanoiden Robotern am Flughafen Tokio. Sie sollen dort das Gepäck sortieren und in Zukunft womöglich auch Fracht verladen und Flugzeugkabinen reinigen. Der Haneda-Flughafen in Tokio ist einer der größten der Welt. Alleine im Jahr 2024 wurden dort knapp 86 Millionen Passagiere abgefertigt, alle zwei Minuten landet dort ein Flugzeug. Roboter sollen auch Fracht verladen und Flugzeugkabinen reinigen Jetzt wird der Flughafen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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