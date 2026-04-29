Im Projekt HiPower 5.0 arbeitet ein Konsortium u.a. an einem kleinen 22-kW-Onboard-Charger, der nur vier statt den aktuell üblichen zwölf Liter Volumen einnimmt. Zentral für diese Weiterentwicklung sind bidirektionale Gallium-Nitrid-Halbleiter, die Projektpartner Infineon zur Verfügung stellt. Elektroautos haben beim fahrzeugseitig verbauten Ladegerät noch Potenzial. Das jedenfalls ist die Überzeugung der 45 Teilnehmer am EU-geförderten Projekt HiPower ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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