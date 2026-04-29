© Foto: BloomenergyDiese Energie-Aktie ist geladen: Bloom-Energy konnte klar die Erwartungen des Marktes übertreffen. Mittlerweile schraubt sich aber auch das KGV immer höher. Kommt es hier bald zur Kernschmelze?Die Aktie von Bloom Energy kennt derzeit kein Halten: Als Reaktion auf die guten Quartalszahlen am Dienstag sprang die Aktie zweistellig an. Auf Monatssicht steht ein Plus von rund 90 Prozent, auf Jahressicht hat sich die Aktie mehr als verzehnfacht. Tenbagger-Alarm! Eine solche Vervielfachung in so kurzer Zeit sieht man nicht allzu oft am Markt, aber sie hat auch ihren Preis: Auf Grundlage der aktuellen Zahlen lässt sich ein Forward-KGV von rund 125 errechnen für 2026. Das Unternehmen ist waghalsig …Den vollständigen Artikel lesen
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