EQS-News: The NAGA Group AG
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The NAGA Group: SMC Research bestätigt Empfehlung "Speculative Buy" und Kursziel EUR 9,50
Die Analysten heben insbesondere die Fortschritte bei der Profitabilität sowie die zunehmende operative Effizienz hervor. Treiber sind vor allem Maßnahmen im Zuge der Integration, eine optimierte Kostenstruktur und der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zudem werden die laufenden Produktinitiativen und der Ausbau von Partnerschaften als wichtige Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung gesehen.
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NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.
The NAGA Group AG
29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@naga.com
|Internet:
|www.naga.com
|ISIN:
|DE000A41YCM0
|WKN:
|A41YCM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2317808
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2317808 29.04.2026 CET/CEST