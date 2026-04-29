Braskem liefert skalierbare Kreislauflösungen, die die Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie stärken und eine klimafreundlichere Zukunft fördern

Braskem (B3: BRKM3, BRKM5 und BRKM6, NYSE: BAK, LATIBEX: XBRK), der größte Polyolefinhersteller Amerikas sowie ein weltweiter Marktführer und Wegbereiter für die industrielle Produktion von Biopolymeren, wird auf der interpack 2026 in Halle 9, Stand A32, vertreten sein und Verpackungslösungen aus biobasierten, recycelten und herkömmlichen Polyolefinen präsentieren, die zirkuläre Kunststofflösungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ermöglichen. Auf der interpack wird Braskem die Polyethylen-Typen "I'm green bio-based" vorstellen, die insbesondere für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt entwickelt wurden, sowie Medcol V7040, einen neuen Materialtyp für den Gesundheits- und Hygienebereich. Mit diesen Innovationen bietet Braskem erstmals Kunststoffe aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr für diese Segmente an.

In einem Marktumfeld, in dem Verpackungsentscheidungen zunehmend an Nachhaltigkeitszielen und geschäftlichen Auswirkungen gemessen werden, positioniert sich Braskem als Materialpartner, der vielfältige und komplementäre Wege zu Kreislauffähigkeit und Emissionsminderung aufzeigt. Das Portfolio des Unternehmens ist keine Einheitslösung. Es soll Marken und Verarbeitern dabei helfen, in ihrem eigenen Tempo Fortschritte zu erzielen mit Drop-in-Materialien, die sich nahtlos in bestehende Betriebsabläufe integrieren lassen.

"Die heutigen Herausforderungen im Verpackungsbereich erfordern pragmatische Lösungen", erklärt Walmir Soller, Vice President für Nordamerika, Europa und Asien (NAMEA). "Nachhaltigkeit erfordert Materialien, die Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Lieferzuverlässigkeit gewährleisten. Unser Portfolio, das von erneuerbaren über recycelte bis hin zu konventionellen Harzen reicht, bietet unseren Kunden die Möglichkeit, Lösungen auszuwählen, die ihren technischen, regulatorischen und geschäftlichen Realitäten optimal gerecht werden, während sie zugleich den Übergang in eine klimafreundliche Kreislaufwirtschaft vorantreiben."

Braskem wird sein wachsendes Produktportfolio zur Förderung einer zirkulären Kunststoffwirtschaft, die Kohlenstoff im Kreislauf hält, anhand interaktiver Darstellungen, praktischer Beispiele und Expertenvorträge ins Rampenlicht rücken. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in folgende Themen:

Produkt-Highlights

I'm green bio-based-Produkte

Flexible Verpackungen für Lebensmittelkontakt Braskem wird seine jüngste Innovation bei biobasierten flexiblen Verpackungsmaterialien für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt vorstellen. Der neue Materialtyp vereint hohe und vorhersehbare Leistung mit den Vorteilen der Kohlenstoffbindung und der einfachen Einsetzbarkeit des "I'm green bio-based"-Portfolios.

Medcol V7040 (LDPE) für Gesundheit und Hygiene Medcol V7040 von Braskem ein speziell für das Blow-Fill-Seal-Verfahren entwickeltes Polyethylen niedriger Dichte erfüllt die strengen regulatorischen Anforderungen der Pharmabranche für den Gesundheitssektor. Hervorragende Fließfähigkeit, Steifigkeit und Temperaturbeständigkeit Kompatibilität mit bestehenden Verarbeitungssystemen als echte Drop-in-Lösung Ein skalierbares, vollständig recycelbares Material aus erneuerbarem Rohstoff Ein negativer Kohlendioxid-Fußabdruck von -2,27 kg CO2e/kg von der Rohstoffgewinnung bis zum Werkstor

MDO-Folien (Machine Direction Oriented) aus erneuerbaren Rohstoffen verbinden hohe mechanische Leistung mit geringerer Umweltbelastung. Sie sind nachhaltig und optisch ansprechend und eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik, Haushaltswaren und Körperpflege, bei denen eine Monomaterialstruktur zur Erleichterung der Recyclingfähigkeit angestrebt wird. Zudem lassen sie sich für eine Vielzahl von flexiblen Verpackungsanwendungen einsetzen.

Polypropylen

Anwendungen im Bereich Lebensmittelverpackungen Braskem zeigt verschiedene Lösungen für Lebensmittelverpackungen, die von robusten Bechern bis hin zu thermogeformten Lebensmittelschalen reichen und bei denen verschiedene Typen von Inspire-Polymeren verwendet werden. Alle Optionen sind recycelbar und bieten eine hervorragende optische Leistung, um eine ansprechende Produktpräsentation zu gewährleisten.



Gesundheitswesen Das Harz Medcol V4020 wird für Infusionsflaschen verwendet und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Medizin und Gesundheitswesen, darunter Flaschen, Injektionsampullen und Infusionsbeutel. Das Material zeichnet sich durch hervorragende Transparenz und Temperaturbeständigkeit aus und behält dabei seine Flexibilität und gute Verarbeitbarkeit bei. Es lässt sich mithilfe von Dampf und Ethylenoxid (EtO) sterilisieren.



Vorträge

Braskem auf dem SPOTLIGHT Forum (Nordeingang B/B)

Samstag, 9. Mai 12 Uhr bis 12.20 Uhr (gefolgt von einer Fragerunde)

Smart Packaging Forum

Smart Packaging Starts with Materials: The Impact of Biopolymers in a Low-Carbon Circular Economy

Referenten: Brendan Hill und Richard Lambert





Dienstag, 12. Mai 15.40 bis 16.00 Uhr

Innovative Materials Session

Innovating Renewable Plastics: The I'm green bio-based Advantage

Referentin: Camila Pilatti

Die interpack ist ein globaler Trendsetter für die Zukunftsthemen der Branche. Im Mittelpunkt stehen Verpackungsmaterialien, Verpackungsmaschinen und die zugehörige Prozesstechnik für Lebensmittel, Getränke, Süßwaren, Backwaren, Pharmazeutika, Kosmetika sowie Non-Food- und Industriegüter. Braskem ist vom 7. bis 13. Mai auf der interpack in Halle 9, Stand 32, vertreten.

ÜBER BRASKEM

Mit einer globalen, an Menschen und Nachhaltigkeit ausgerichteten Zukunftsvision engagiert sich Braskem dafür, entlang der Wertschöpfungskette zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft beizutragen. Die fast 8.000 Beschäftigten des Petrochemieunternehmens widmen sich täglich der Aufgabe, die Lebensqualität von Menschen durch nachhaltige Lösungen im Bereich Chemie und Kunststoffe zu verbessern. Braskem verfügt über eine große Innovationskraft und ein umfassendes Portfolio an Kunststoffharzen und chemischen Produkten für verschiedene Branchen, darunter Lebensmittelverpackungen, Bauwesen, Fertigung, Automobilindustrie, Agrarwirtschaft, Gesundheitswesen und Hygiene. Mit 40 Industriestandorten in Brasilien, den USA, Mexiko und Deutschland exportiert Braskem seine Produkte an Kunden in mehr als 70 Ländern.

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