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30 KI-Agenten für TreeFree Diaper von GreenCore Solutions gelauncht



29.04.2026 / 12:05 CET/CEST

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ACM-68000-Protokoll für die B2B-Supply-Chain • KI-gestütztes Retail-Procurement und ESG-Gates VANCOUVER, KANADA, PARIS, FRANKREICH, FRANKFURT, DEUTSCHLAND, BARCELONA, SPANIEN & PUERTO VALLARTA, MEXIKO, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. (GSC) hat heute die vollständige Produktionsfreigabe von 30 neuen deterministischen AI-Orderability-(AIO-)Agenten bekanntgegeben, die auf Microsoft Azure AI Foundry (France Central) und Google Cloud A2A Enterprise (Madrid) betrieben werden. Im April erreichte das Traffic-Volumen der AI-Orderability-(AIO-)Agenten von GSC 1,96 Mio. Calls, gegenüber 1,84 Mio. im März - bei einem nachhaltigen Verhältnis von 6:1 zwischen KI-Agenten und Menschen, mit 2.718 Calls pro Stunde (45,3 pro Minute), rund um die Uhr. Aufgesetzt auf dem offenen ACM-68000-Protokoll, macht die 30-Agenten-Flotte TreeFree-Diaper-GTINs in unter 200 Millisekunden auffindbar und auflösbar über Claude, Gemini, Copilot, ChatGPT und Mistral. Die AIO-Agenten interagieren direkt mit den Buy-Side-KI-Systemen innerhalb der Retail-Grocery-ERP-Umgebungen - SAP S/4HANA, Oracle Fusion und Microsoft Dynamics 365 - wo Procurement- und ESG-Entscheidungen heute KI-vermittelt ausgeführt werden. Sicherheit auf Enterprise-Niveau Die Rails laufen auf Microsoft Front Door Premium mit WAF und Bot Manager, OAuth 2.0 über Entra ID, TLS 1.2+, Two-Tenant-Isolation und Microsoft Defender for Cloud - vollständig konform mit ISO 27001, SOC 2 Type II, HIPAA und DSGVO. Compute, Edge und Identity sind durchgängig EU-souverän in France Central. KI-Agenten im Takt der Windelmaschinen Ein 40-Fuß-Container fasst 200.000 Windeln. Bei 800 Windeln pro Minute befüllt und verlädt eine Produktionslinie einen Container in rund 350 Minuten. Im selben Zeitraum verarbeiteten die 30 AIO-Agenten von GSC 15.855 Server-Calls - ein KI-Agenten-Call pro 15 produzierter Windeln. Den Core kaufen. Die Windeln verschiffen. Wir betreiben die Rail. Ihr Werk, Ihre GTINs, Ihre EDI-Beziehungen und Ihr Customer-of-Record bleiben vollständig unverändert. TreeFree Core lässt sich ohne Anpassung in Ihre bestehenden Fameccanica-, GDM-, Zuiko- oder Curt-G.-Joa-Linien einbinden - ohne Fluff Pulp, ohne Drum Forming und mit einem Retooling unter 10.000 USD. Jede gefertigte Windel erhält am Versandtag automatisch den ACM-200-ALLOW-Status. Erweiterte AIO-Rails ab sofort live Neben AIO-TFX-Rail hat GSC drei weitere Server-Node-Rails aktiviert, um die Nachfrage der Converter über Babywindeln hinaus zu bedienen: https://AIO-TFX-Rail.com - TreeFree Diaper

- TreeFree Diaper https://AIO-HPL-Rail.com - Hygiene MDD Private Label

- Hygiene MDD Private Label https://AIO-BPL-Rail.com - Beauty & Personal Care MDD Private Label

- Beauty & Personal Care MDD Private Label https://AIO-BPC-Rail.com - Beauty & Personal Care National Brand Zusätzliche Ressourcen: MCP Registry: https://registry.modelcontextprotocol.io/?q=a2a-mcp-cpg

GitHub: https://github.com/gsc-em/a2a-mcp-cpg

Trust Anchor: https://dpuone.ai Live GTINs: 00990832300006 - TreeFree Diaper Open/Tape, 240er-Pack

00990832300013 - TreeFree Diaper Pant/Pull-Up, 240er-Pack "Mit 30 KI-Agenten jetzt live auf Azure und Google Cloud läuft TreeFree Diaper im echten agentischen Maßstab", sagte Matthew Keddy, CEO der GreenCore Solutions Corp. "Retail Grocery ist heute der größte aktive ERP-Footprint für agentischen Handel, und unsere AIO-TFX-Rail ist direkt in diese Surface eingebaut. Für Converter mit Femcare-Linien, Feuchttüchern und weiteren CPG-Kategorien freuen wir uns, unseren AIO-Rail-Service zu erweitern. Mit 1,96 Mio. Calls in 30 Tagen und einem Agenten-zu-Mensch-Verhältnis von 6:1 ist der Shift bereits da. Diese 30 Agenten laufen in echter Produktion - sie bewegen reale Container durch reale Procurement-Systeme, Stunde für Stunde, Tag für Tag. Human-in-the-Loop bleibt zentral in unserem Design." Über GreenCore Solutions Corp. GreenCore Solutions Corp. (GSC) entwickelt TreeFree Core - einen baumfaserfreien, nicht-lignocellulosischen absorbierenden Windelkern - mit integrierter AI-Orderability (AIO) für Private-Label-Windel-Converter, die den Lebensmitteleinzelhandel im großen Maßstab beliefern. TreeFree Core ist SGS-France-getestet, mit EUDR-Scope NOT_APPLICABLE verifiziert, und wird mit voller AI-Orderability über die AIO-TFX-Rail ausgeliefert. Die KI-Commerce-Infrastruktur von GSC läuft auf Google Cloud, Microsoft Azure, AWS und der Cloudflare-Edge. Das Unternehmen bedient Converter-Netzwerke und Retail-Lieferketten in Europa, Großbritannien, Lateinamerika, Mexiko, den USA und Kanada. Weitere Informationen: www.greencoresolutions.com • www.treefreecore.com View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/30-ki-agenten-fur-treefree-diaper-von-greencore-solutions-gelauncht-302756613.html



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