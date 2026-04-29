Q1 war schwach, aber insgesamt im Rahmen der Erwartungen, da niedrigere Wafermengen, eine ungünstige Produktmischung und anhaltende Schwächen im Bereich 200mm/Power zu weicheren Umsätzen, negativen Bruttomargen und schwachem Cashflow führten. Zudem belastet die erhöhte Abschreibung durch den Ramp-up in Singapur weiterhin die Rentabilität. Obwohl die Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien sich verbessert, unterstützt durch eine stärkere Nachfrage nach KI-gesteuerten Servern, gesündere Bestände im Bereich Logik und Speicher sowie erste Anzeichen eines konstruktiveren Kundenverhaltens, bleibt die Erholung eng, da der Preisdruck außerhalb von LTAs und überschüssige Bestände im Bereich Power/200mm anhalten. Da die Erträge weiterhin strukturell durch niedrige operative Hebelwirkung und hohe Abschreibungen eingeschränkt sind, betrachten wir die jüngste Neubewertung des Aktienkurses als vor den Fundamentaldaten und bekräftigen unsere SELL-Empfehlung, während wir unser Kursziel leicht von 50,00 EUR auf 55,00 EUR anheben, um die verbesserte Sichtbarkeit im mittelfristigen Bereich widerzuspiegeln. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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