S&P 500 raus, Goldminen rein? Die Wette gegen den Mainstream

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Inflation, Ölpreisschocks, geopolitische Spannungen: Vieles erinnert an ein Jahrzehnt, in dem Goldminen den breiten Aktienmarkt weit hinter sich ließen. Wiederholt sich die Geschichte?
Inflation, Ölpreisschocks, geopolitische Spannungen: Vieles erinnert an ein Jahrzehnt, in dem Goldminen den breiten Aktienmarkt weit hinter sich ließen. Wiederholt sich die Geschichte?
Gold vs. Wall Street: Crescats Wette gegen den S&P 500
Crescat Capital macht in seinem aktuellen Schreiben keine vorsichtige Andeutung, sondern eine klare Ansage: S&P 500 verkaufen, Goldminenaktien kaufen. Genau das macht die Analyse so brisant.
Denn während viele Anleger noch immer auf die großen US-Aktien und vor allem auf Tech-Werte setzen, sieht Crescat dort inzwischen ein wachsendes Risiko. Die Begründung: Der S&P 500 ist
nach Ansicht der Experten historisch hoch bewertet. Goldminenaktien dagegen sind stark gefallen, obwohl sich die langfristigen Gründe für Gold, Silber und andere Metalle aus ihrer Sicht nicht
verschlechtert haben - im Gegenteil.
Besonders spannend ist der Blick zurück in die 1970er-Jahre. Damals gab es Ölpreisschocks, hohe Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Spannungen. Also genau jene Mischung, die Anleger heute wieder nervös macht. Doch ausgerechnet in diesem Umfeld schnitten Goldminenaktien deutlich besser ab als der breite US-Aktienmarkt. Der Barron's Gold Mining Index stieg laut Crescat von Ende 1969 bis Oktober 1980 um 1.292 Prozent. Der S&P 500 legte im gleichen Zeitraum nur um 41 Prozent zu. Der Chart im Schreiben zeigt diesen Unterschied deutlich: Während Goldminen über Jahre stark anzogen, blieb der breite US-Markt weit zurück.
Darin liegt die eigentliche Sprengkraft der Crescat-These: Vielleicht liegt das größere Risiko nicht bei den stark schwankenden Minenaktien, sondern dort, wo viele Anleger heute noch Sicherheit vermuten - im teuren US-Aktienmarkt. Crescat stellt damit eine unbequeme Frage: Was passiert, wenn Inflation, Schulden und geopolitische Risiken nicht verschwinden, sondern weiter zunehmen? Dann könnten Anleger plötzlich genau jene Werte wiederentdecken, die sie zuletzt verkauft haben: Gold, Silber und vor allem Goldminenaktien.
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