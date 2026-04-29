Nach einem kleineren Dip am Dienstag schießt der Kurs der Seagate-Aktie am Mittwoch vorbörslich um mehr als +17% in die Höhe auf ein neues Rekordhoch im Bereich 680 US$. Grund sind die am Abend gemeldeten Quartalszahlen. Sind diese wirklich so stark und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Zahlen und Ausblick bärenstark Der Konzern hat im abgelaufenen Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten klar geschlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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