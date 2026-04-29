2026 schein kein gutes Jahr für die Booking-Aktie zu werden. Seit Jahresbeginn ist der Kurs mit -23% im Minus. Auch am Mittwochmorgen geht es für die Reisebuchungsplattform um -4% nach unten. Fielen die Quartalszahlen von Booking Holdings so schwach aus und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Sell the news Die negative Kursreaktion der Booking-Aktie auf die vorgestellten Quartalszahlen ist in meinen Augen ein klassischer Fall von Sell-the-news, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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