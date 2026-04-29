Mercedes-Benz verdient im ersten Quartal 2026 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum - die Pkw-Marge fällt auf magere 4,1 Prozent. Während eine groß angelegte Modelloffensive die Trendwende einleiten soll, droht der Iran-Krieg zum nächsten ernsthaften Belastungsfaktor zu werden. Düsseldorf/Stuttgart, 29. April 2026. Drei Krisenherde auf einmal: Mercedes-Benz hat im ersten Quartal 2026 ein Ebit von 1,9 Milliarden Euro ausgewiesen - 16,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, der selbst kein gutes Quartal war, und sogar 51 Prozent unter dem Niveau des ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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