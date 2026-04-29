Mit dem großen Mai-Update für Windows 11 soll Microsoft seinen Fokus zunächst auf Leistung und Stabilität legen wollen. Bald könnten aber neue Funktionen kommen. Per Update soll etwa die Uhr-App zu einem KI-gesteuerten Produktivitätszentrum werden. Ein für Mai 2026 geplantes großes Windows-11-Update soll dem Microsoft-Betriebssystem nach massiver Kritik von Nutzer:innen vor allem mehr Stabilität und Leistung bringen. Im Fokus stehen Berichten zufolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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