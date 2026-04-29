Erfurt (ots) -Mit 15 Nominierungen sind Qualitätsangebote aus dem Netzwerk von ARD und ZDF für junge Zielgruppen beim diesjährigen GOLDENEN SPATZ vertreten. Die ausgewählten Inhalte zeigen die ganze Bandbreite hochwertiger Kinder- und Jugendangebote - von dokumentarischen Formaten bis hin zu unterhaltsamen Animationen für alle Altersgruppen. Eine Auswahl der Inhalte ist aktuell auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Nominiert wurden folgende Formate:Nominierungen in der Kategorie Non-Fiktion - Serie, Kurzfilm & Kurzformat, Langfilm & Langformat:"ICH bin ICH - Ein Tag mit Erna" (KiKA/ZDF/hr/rbb): Die Doku-Folge begleitet die fünfjährige Erna mit Trisomie 21 beim Spielen, Entdecken und Staunen. "ICH bin ICH" ist eine Produktion von House of Media. Die Redaktion verantwortet Silvia Keil (KiKA)."Young Gemüse Coach" - Folge "Gurke" (KiKA): Mira zeigt, wie leicht Gurken angebaut werden können und vermittelt einfach und kindgerecht Wissen rund um nachhaltige Ernährung. "Young Gemüse Coach" wurde von Bildpool Film- und Fernsehproduktion GmbH produziert. Redaktionell verantwortlich bei KiKA zeichnen Thomas Miles unter Mitarbeit von Sabine Krätzschmar."Weitererzählt: Von Freundschaft, Haaren und wahrer Schönheit!" (SWR): Janne und Anouk aus dem Film "Das Mädchen mit den langen Haaren" treffen sich nach sieben Jahren wieder. Damals hatte Janne Anouk ihr Haar in Form einer Perücke geschenkt. Doch die Haare haben Anouks Problem nicht gelöst. Der neue Film spricht über Enttäuschung und Freundschaft, über wahre Schönheit und darüber, wie gut es ist, bei sich selbst anzukommen. Die Dokumentation ist eine Produktion von kurhaus productions. Redaktionell verantwortlich ist Claudia Schwab (SWR)."Die Sendung mit der Maus - Blindenfußball" (WDR): Das Maus-Team begleitet eine Blindenfußball-Mannschaft und erklärt anschaulich die Besonderheiten dieser inklusiven Sportart. Die Sachgeschichte "Blindenfußball" ist eine Produktion der Matthias Wegmann Filmproduktion im Auftrag des WDR. Die Redaktion verantwortet Pascal Dombrowicz (WDR)."Rudi Rabissimo - Rudi, Louis Philippson und das Klavier" (ZDF): Rudi lässt sich von der Musik von Pianist Louis Philippson verzaubern, entdeckt mit ihm die Welt der klassischen Musik und haut sogar selbst in die Tasten. "Rudi Rabissimo" wurde von Studio.TV.Film Berlin produziert. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Katrin Pilz, Ina Werner, Elisabeth Rupp und Sonja Schneider."Jason und die Haustiere" (BR): Der taube Moderator Jason vermittelt Kindern Wissen über Haustiere in einer barrierefreien Erweiterung der erfolgreichen Formatfamilie. In Gebärdensprache führt er durch die Sendung, besucht Haustierbesitzer*innen und erklärt das Zusammenleben mit tierischen Freunden. Dabei werden spielerisch Gebärden gelernt. Die Doku-Reihe wird von Text und Bild Medienproduktion GmbH & Co. KG produziert. Verantwortlich beim BR sind Stefanie Baumann und Isabel Wiemer."Die Checker-Webshow: Spezial - Wer war Anne Frank?" (BR): Marina erzählt die Geschichte von Anne Frank. Mit ihrer Interviewgästin Frida spricht sie darüber, dass Annes Geschichte uns daran erinnern sollte, niemals Menschen auszugrenzen. Die Checker-Webshow ist eine Produktion der megaherz film und fernsehen im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Die Redaktion verantwortet Monika E. Schweiger (BR)."Anna im Land der tausend Seen - Der Film" (BR): Einen ganzen Sommer verbringt Anna an der Mecklenburgische Seenplatte und erlebt dort viele tierische Abenteuer. Der Dokumentarfilm wurde produziert von Text und Bild Medienproduktion GmbH & Co. KG. Verantwortliche Redakteurin ist Stefanie Baumann (BR).Nominierungen in der Kategorie Fiktion - Serie Animation & Kurzfilm:"Goat Girl" - Folge "Der Pickel" (KiKA): Das unter Ziegen aufgewachsene Mädchen Gigi hält eine Beule auf ihrer Stirn für ein Zeichen, dass ihr Hörner wachsen - bis ihre Freundin ihr erklärt, dass es ein Pickel ist. Die Serie ist eine Ko-Produktion von Daily Madness, MIAM!animation und Thuristar und KiKA. Redaktionell betreut wurde sie von Sonja Sairally und Corinna Schier (KiKA)."Die Borger" - Folge "Ich bin sooo müde" (SWR/ARD): Arrietty ist eine Borgerin - ein klitzekleines menschenähnliches Wesen. Auf einer Missionmuss sie ihre erschöpfte Mutter aus einer gefährlichen Situation retten und beweist dabei Einfallsreichtum. Die Animationsserie ist eine Koproduktion der ARD mit Blue Spirit Productions. Redaktionell verantwortlich zeichnet Benjamin Manns (SWR)."Mias Maschine" - Folge "Die Miawühlmaschine" (MDR/rbb/NDR): Mia baut eine Maschine, um herauszufinden, was sich auf der anderen Seite der Erde befindet. Die Sandmännchen-Binnengeschichte wurde von Traumhaus Studios produziert. Die Redaktion verantworten Sabine Scheuring und Anke Lindemann (MDR)."Lenas Hof" - Folge "Volles Nest" (ZDF): Mitten im Wald liegt Lenas Bauernhof. Alte und junge, tag- und nachtaktive Haus- und Stalltiere leben hier, gelegentlich kommen auch wilde Tiere aus dem Wald zu Besuch. Jedes Tier hat seine eigene Lebensweise, andere Interessen, Stärken, Schwächen und Vorlieben. Die Animationsserie für Vorschulkinder vermittelt Werte wie Verständnis, Toleranz und Gemeinschaft. "Lenas Hof" ist eine Produktion von Studio FILM BILDER GmbH. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis."Kito, Maja und die Kugelkiste" - Folge "Vom Riesen Sprejnik und der Spree" (MDR/rbb/NDR): Die GeschwisterKito und Maja tauchen in eine sorbische Sage ein und entdecken den Ursprung der Spree. Die Animationsserie wurde als Sandmännchen-Geschichte gezeigt und ist eine Produktion von Blaue Pampelmuse, entwickelt mit Unterstützung der Stiftung des sorbischen Volks, gefördert durch Mitteldeutsche Medienförderung (MDM); Sächsische Landesmedienanstalt (SLM); Thüringer Staatskanzlei; Kulturstiftung des Freistaats Sachsen. Redaktionell verantwortlich zeichnen Anke Lindemann, Sabine Scheuring und Florian Walter Friedrich (MDR)."Karl und der Kummer" (ZDF): Karl hat Kummer, doch je mehr er versucht ihn loszuwerden, desto hartnäckiger verfolgt er ihn und wird sogar immer größer. Zum Glück weiß Oma Rat, wie man mit so einem Kummerwesen am besten umgeht. Der Kurzfilm wurde produziert von Wolkenlenker GmbH. Die Redaktion verantworten Katrin Pilz und Ina Werner (ZDF).Nominierung in der Kategorie Interaktives & Digitales Storytelling:"Die Maus: Künstliche Intelligenz" (WDR): Die Themenseite Die WDR-Themenseite vermittelt Kindern verständlich die Grundlagen von KI. Anhand von Videos und interaktiven Beispielen wird gezeigt, wie KI funktioniert und wo sie im Alltag eine Rolle spielt. Sie ist ein Angebot des WDR.Der GOLDENE SPATZ ist das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien. Die Preisverleihung findet am 12. Juni 2026 in Erfurt statt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6265225