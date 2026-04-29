(neu: Kurs, Experten)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Eckzahlen von Adidas haben die Aktie des Sportartikelherstellers am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen an die Spitze des Leitindex katapultiert. Um die Mittagszeit legte sie im leicht schwächeren Dax um knapp 7 Prozent auf 147,30 Euro zu. Zum Handelsstart noch hatte sie bei zeitweise 149,25 Euro den höchsten Stand seit Anfang März erreicht.

Allgemein aber sieht es für Adidas weiterhin eher mau aus. Mit Blick auf den Jahresbeginn steht immer noch ein Minus von fast 13 Prozent zu Buche. Seit Beginn des Abwärtstrends Mitte Februar 2025 beläuft sich der Verlust auf 44 Prozent.

Analyst Richard Edwards von der US-Bank Goldman Sachs rechnet angesichts der nur bestätigten Jahresziele zwar nicht mit Änderungen an den Marktschätzungen, lobte aber überraschend starke operative Ergebnis von Adidas im ersten Quartal. Dieses sei durch das währungsbereinigte Umsatzwachstum noch zusätzlich untermauert worden.

Allerdings, so schränkte Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC ein, sei das Erlöswachstum ungleich verteilt gewesen und gerade im Schuhbereich nur gering ausgefallen. Während die Umsätze in dieser Kategorie auf vergleichbarer Basis nur um 4 Prozent gestiegen seien, habe der Anstieg im Bereich Bekleidung etwa bei 31 Prozent gelegen. Dort hätten prozentual zweistelligen Zuwachsraten in den Bereichen Fußball, Laufen, Training, Motorsport und Originals die Erlöse angetrieben.

Womöglich könnte sich nach dem starken ersten Quartal die Debatte zu Adidas unter den Investoren nun in eine konstruktivere Richtung verschieben, schrieb Jefferies-Analyst James Grzinic, der das Papier mit "Buy" und einem Kursziel von 190 Euro bewertet.

Positiv hob er vor allem die Robustheit des Unternehmens hervor, die belegt werde durch die Wachstumsdynamik, die Widerstandsfähigkeit der Bruttomarge trotz hoher Zölle und Wechselkursbelastungen sowie durch die Kostenkontrolle.

"Wir müssen aber möglicherweise bis zum dritten Quartal warten, um einen klareren, nicht Event-getriebenen Eindruck von der Markenbeliebtheit von Adidas zu erhalten", schränkte er ein. Zuvor könnte sich aber bereits deutlicher abzeichnen, inwieweit die jüngsten Neuheiten, insbesondere die Laufschuhe Hyperboost und Adizero Adios Pro Evo 3, das Risiko der fortschreitenden Marktreife des Terrace-Segments mindern können.

Skeptiker könnten indes einen Teil der starken Geschäftsentwicklung aber auch auf vorübergehende Verkaufseffekte wegen der in diesem Jahr anstehenden Fußball-WM zurückführen, ist sich Grzinic bewusst. Außerdem dürfte auch der weitere Aufbau der Lagerbestände genauer unter die Lupe genommen werden, obwohl die Lieferketten-Unsicherheiten ihm zufolge eine frühzeitige Beschaffung von Produkten rechtfertigen./ck/nas/jha/

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