Straßburg (ots) -Schwerpunkt: 250 Jahre Amerikanische UnabhängigkeitOnline auf arte.tv und am Samstag, 27. Juni und am Dienstag, 30. Juni ab 20.15 auf ARTEVier Dokumentationen widmen sich dem Ereignis, das die Welt veränderte: "Amerikas Aufbruch in die Freiheit" (https://presse.arte.tv/programme/122152-000-A/) rekonstruiert die entscheidenden Momente.Der Zweiteiler "America, who are you?" (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027930/) ist ein tiefgründiger Blick auf die US-Mentalität. Die Filme "Trump, no limit" (https://presse.arte.tv/programme/126095-000-A/) und "Trump zurück an der Macht" (https://presse.arte.tv/programme/126095-000-A/) zeigen die Spaltung des Landes und die globalen Folgen seiner Politik.Der Schwerpunkt am 27. Juni im Überblick:Amerikas Aufbruch in die Freiheit - Der Unabhängigkeitskrieg20.15 | Ab 8. Juni auf arte.tvDokumentarfilm von Daniel Oron, ZDF/ARTE, Autentic, Go Button Media, Deutschland, 2025, 87 Min., ErstausstrahlungDie amerikanische Unabhängigkeitserklärung veränderte die Welt. 250 Jahre danachsind ihre Forderungen noch immer nicht vollständig eingelöst. Dieser Film rekonstruiertden Kampf für die Unabhängigkeit aus der Perspektive einfacher Menschen, die direktbeteiligt waren. Er schildert Ereignisse, die zu der Erklärung führten und zeigt dieSchlachten auf dem Weg zum Ziel.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/122152-000-A/)Der Schwerpunkt am 30. Juni im Überblick:America, who are you? Eine Mentalitätsgeschichte der USA20.15 | Ab 30. Juni auf arte.tv2- teilige Dokumentation von Windfried Oelsner, BR/ARTE, Doclights, Deutschland 2026, 2 x 52 Min., ErstausstrahlungAm 4. Juli, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung, feiern die USA ihr 250-jähriges Jubiläum. Doch heute wirken die Vereinigten Staaten auf viele Europäer zunehmend fremd und immer bedrohlicher. Wer die amerikanische Mentalität verstehen will, muss zurück zu den Wurzeln und Mythen, die sie geprägt haben. Eine Geschichte voller Brüche und Konflikte, die bis heute nachwirkt.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027930/)Trump, no limit22.00 | Bereits online auf arte.tvDokumentation von Hugo Van Offel, ARTE France, Ah! Production, Frankreich 2026, 52 Min., ErstausstrahlungSeit seiner Wiederwahl 2025 macht US-Präsident Trump die Wirtschaft zur Waffe derVorherrschaft. Umgeben von ultrakonservativen Strategen setzt er eine neue Doktrindurch: Aggressiver Protektionismus, gezielte Sanktionen und Einflusskrieg. DerErzfeind China soll geschwächt und eine neue Weltordnung geschaffen werden, in deres keinen Freihandel mehr gibt.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/127396-000-A/)Trump zurück an der Macht - Ein tiefer Riss durch die USA22.50 | Bereits online auf arte.tvDokumentation von Tim Böhme, RB/ARTE, ToB-Film, Deutschland, USA 2026, 53 Min., ErstausstrahlungWashington, D.C. und Piedmont in West Virginia. Während in der liberalen Hauptstadt Präsident Trump 2.0 Angst und Entsetzen auslöst, klammert sich das "Coal Country" in den Appalachen an die Hoffnung auf die ersehnte wirtschaftliche Wende. Ein Jahr lang beobachtet die Dokumentation, wie Politik im Alltag ankommt: als Bedrohung, als Versprechen und auch als Enttäuschung.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/126095-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6265229