© Foto: picture alliance / photothek | Leon KuegelerScout24 wächst kräftig: Die starke Abo-Nachfrage treibt Umsatz und Gewinn deutlich nach oben.Scout24 verzeichnete im ersten Quartal dank starker Kundennachfrage einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp 14 Prozent auf 179,6 Millionen Euro. Scout24, zu dessen Marken ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam gehören, profitierte weiterhin von der starken Nachfrage nach Abonnements im professionellen und privaten Segment. Die Kundenzahlen in Deutschland stiegen in beiden Geschäftsbereichen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 15 Prozent auf 107,9 Millionen Euro. Neben dem Umsatzwachstum …Den vollständigen Artikel lesen
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