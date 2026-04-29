© Foto: Swen Pförtner/dpaDer Duftstoffspezialist Symrise schrumpft im Auftaktquartal, schlägt aber die Erwartungen. Entscheidend ist ein Bereich, der zuletzt Sorgen machte - und nun wieder Fantasie weckt.Symrise hat zum Jahresauftakt besser abgeschnitten als befürchtet - trotz rückläufiger Erlöse. Nach Einschätzung der DZ Bank lag das währungsbereinigte Wachstum im 1. Quartal um 1,2 Prozentpunkte über den Markterwartungen. Die Analysten bestätigen deshalb ihre Einstufung Kaufen und sehen den fairen Wert weiter bei 107 Euro, ein Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent. Auch unter Anlegern werden die Zahlen positiv aufgenommen. Symrise, mit einer Marktkapitalisierung von gut 9 Milliarden Euro einer der kleinsten Werte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE