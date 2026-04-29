Brezel startet mit den ersten angebundenen Maklerhäusern in den deutschen Maklermarkt. Damit sieht der digitale Assekuradeur sich für einen erfolgreichen Marktaufbau gut aufgestellt. Das Unternehmen setzt laut eigenen Angaben bewusst auf die ungebundene Maklerschaft. Die 2024 gegründete Brezel Digitaler Assekuradeur GmbH (Brezel) gibt bekannt, dass sie mit den ersten angebundenen Maklerhäusern offiziell in den deutschen Maklermarkt startet. Mit dem Abschluss strategischer Partnerschaften sei dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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