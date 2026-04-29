Lufthansa legt ihre Regionaltochter CityLine weitgehend still und streicht rund 1.000 wöchentliche Zubringerflüge, was das Drehkreuznetz stark belastet. Hintergrund sind explodierende Kerosinpreise und ungelöste Tarifkonflikte, die zusätzlich für Unsicherheit sorgen. Während Mitarbeiter um ihre Zukunft bangen, drohen ohne Einigung neue Streiks und weitere Einschnitte im Konzern.Harte Einschnitte: CityLine-Aus trifft Zubringernetz massiv Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de