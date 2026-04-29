DAX Livetrading: Warnsignale im Markt - bricht jetzt die Rally?

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Die Aktien-Indizes hatten nach einer sehr starken Woche in den USA in der Vorwoche noch einmal neue Rekorde gezeigt, aber an Dynamik verloren. Dies nahmen wir gleich zum Anlass, den gestrigen schwachen Nasdaq-Tag genauer zu analysieren und auf die tiefere Konsolidierung bis zum alten Rekordhoch um 26.200 Punkte hinzuweisen. Unter 27.000 fiel der Nasdaq bereits gestern, eroberte diese Marke jedoch intraday zurück. Wie schnell jedoch auch eine Korrektur einsetzen kann, sahen wir schon häufiger - gerade einige Einzelwerte (es muss nicht so hart sein, wie bei Avis Budget) sind weit gelaufen. Das Paradebeispiel ist hier Intel, dessen Kurs sich nach dem Ausschluss aus dem Dow Jones mehr als vervierfachte! Aber auch AMD lief stark, oder Arm Holdings, die wir uns im Chartbild ebenfalls näher ansahen.Unterschiede zwischen Xetra-, CFD- und Auktionskursen, den Einfluss einzelner DAX-Schwergewichte wie Siemens Energy sowie die Bedeutung von sauberem Positionsmanagement.

Diese Woche vermelden 181 der 500 S&P-Unternehmen ihre Quartalszahlen, darunter die Schwergewichte Apple, Microsoft, Meta und auch Alphabet. Starke Daten werden fast schon vorausgesetzt, eine kleine Enttäuschung könnte daher den Markt unter Druck setzen. So geschehen bei IBM, die zwar ein Rekordquartal in der Firmengeschichte vermeldeten, den Jahresausblick aber nicht nach oben anpassen. Wenn dies bei Apple & Co passiert, würde über die hohe Gewichtung in den Indizes auch sehr schnell eine tiefere Konsolidierung einsetzen - doch soweit ist es nicht, der Hinweis darauf sollte dennoch gegeben werden.

Zuvor haben wir noch ein anderes Highlight auf der Agenda, die letzte Fed-Zinssatzentscheidung unter dem Vorsitzenden Jerome Powell. Er hat den Kurs der Fed sehr hart verteidigen müssen, doch sein Nachfolger kann die Zinsen auch nicht so schnell senken, wie es der US-Präsident gern sehen würde. Die Risiken eines Inflationsanstiegs sind weiter präsent, insbesondere bei einer längeren Krise im Mittleren Osten und hohen Ölpreisen. Laut dem Fed-Watch-Tool steht erst im September 2027 eine Zinssenkung an. Wird dies Jerome Powell heute Abend so bestätigen oder dem Markt andere Hoffnungen mitgeben? Schau Dir dies gern live an, inklusive meiner Marktreaktion ab 19.50 Uhr in diesem Webinar: Fed Livetrading

Im DAX bot sich ein ähnliches Bild wie am Vortag. Nach einer starken Eröffnung fiel der Markt zurück, schloss sehr schnell sein GAP diesmal und touchierte die 24.000er-Marke. Nach einem Durchbruch stellte sich die Frage, wie tief er fallen könnte und ob es ein Reversal geben kann. Anhand der Hochs und Tiefs machte ich einen Trendwechsel aus, der dann über 23.950 Punkten auch Fahrt aufnahm und etwa 30 Minuten nach dem Ende des Webinars erneut die 24.000 nahezu berührte. Damit wurde das Vortagestief erst einmal verteidigt, was ein positives Zeichen für den weiteren Handel sein könnte. Das Warten auf die Fed-Sitzung ist auch im DAX damit ersichtlich. Hinzu kommt, dass die Deutsche Börse am Freitag einen Feiertag hat und somit kein Handel stattfindet, wohl aber an der Wall Street. Positionierungen müssen daher vor dem Hintergrund eines längeren Wochenendes überdacht werden.

Meine Gedanken vom Setup für das Daytrading und der Ausrichtung "Trendumkehr" sind somit erörtert worden und kamen dann auch zum Tragen. Welche Wirtschaftsdaten für den Rest der Woche noch relevant sind, stelle ich Dir im Video vor.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder zum Wall Street Start stattfinden. Melde Dich gern für den Donnerstag um 15.15 Uhr hierzu an, wo es auch eine Art "Fed-Nachlese" geben dürfte:

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