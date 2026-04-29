Vancouver, British Columbia - 28. April 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Verkäufer eine Kaufvereinbarung zum Erwerb einer Mineralkonzession (die "Vereinbarung") unterzeichnet hat, um eine 100%ige Beteiligung an einer bestimmten Explorationskonzession namens Bäckegruvan Nr. 1 zu erwerben, die sich im Gemeindegebiet von Skinnskatteberg in der schwedischen Provinz Västmanland (das "Konzessionsgebiet") befindet.

Die Explorationskonzession Bäckegruvan Nr. 1 erstreckt sich über einen Großteil des Eisenoxid-Kupfer-Gold-Distrikts Riddarhyttan in der Bergbauregion Bergslagen. Der historische Bergbau in der Lagerstätte Riddarhyttan reicht bis vor ins Jahr 1420 zurück und endete 1979 mit der Schließung der letzten Produktionsstätte bei Bäckegruvan. Gefördert wurden in erster Linie Erze wie Eisen (15 Mio. Tonnen Eisenerz) und Kupfer (6,5 Kilotonnen Kupfermetall). In der Vergangenheit wurden auch kleinere Mengen von hochgradigem Kobalt- und Cererz gefördert; die Elemente Kobalt und Cer wurden erstmals in Mineralien aus den Abbaubereichen der Lagerstätte Riddarhyttan entdeckt und zugeordnet.

Über das Konzessionsgebiet

Im Konzessionsgebiet finden sich zahlreiche historische Abbaustätten und eine ganze Reihe unterschiedlicher Mineralisierungstypen. Bei den früheren Förderarbeiten konzentrierte man sich vor allem auf eisenoxidreiche Zonen, die bekanntlich erhöhte Kupfer-, Kobalt- und Goldgehalte aufweisen. Die Eisenoxidmineralisierung wurde in mehreren Bereichen des Konzessionsgebiets abgebaut und dürfte sich vermutlich sowohl entlang des Streichens als auch unterhalb der Abgrenzungen der historischen Bergwerke fortsetzen. Zwar wurden die räumliche Verteilung und die Kontinuität von Kupfer, Kobalt und Gold innerhalb dieser Zonen noch nicht genau abgegrenzt, doch sind in den historischen Halden und Bergwerksresten auf dem gesamten Konzessionsgelände reichlich Kupfersulfiderze anzutreffen.

Neben der in Eisenoxid eingebetteten Mineralisierung finden sich im Konzessionsgebiet auch seltenerdmetallreiche Zonen sowie Massivsulfidkörper, in denen das Mineral Pyrrhotin dominiert. Aus diesen Massivsulfidlinsen wurden in früheren Jahrhunderten zum Teil Kupfer und Schwefel gefördert. Sie sind über mehrere Kilometer Streichlänge nachweisbar und in der Tiefe offen. Bestimmte Abschnitte der pyrrhotindominierten Massivsulfidkörper weisen Kupfer- und Zinkanreicherungen auf, die häufig in Form von Kupferkies- und Sphaleritklasten im Sulfiderz eingebettet sind. In diesen Massivsulfidzonen wurden in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang Bohrungen durchgeführt.

Die Mineralisierung auf dem Grundstück steht räumlich in Zusammenhang mit suprakrustalen vulkanischen und sedimentären Abfolgen aus dem mittleren Proterozoikum. Das gesamte Konzessionsgebiet ist von hydrothermalen Alterierungen dominiert, die sich durch eine starke Anreicherung von Eisen, Natrium, Kalzium, Kalium und Magnesium im Wirtsgestein auszeichnet. Regional betrachtet fällt das Konzessionsgebiet mit einer ausgeprägten magnetischen Anomalie zusammen, die durch luftgestützte und regionale geophysikalische Messungen ermittelt wurde.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Bezugnahmen auf nahegelegene Mineralvorkommen, historische Fördermengen, historische Explorationsergebnisse sowie Bergbauaktivitäten, Lagerstätten, Projekte und Bergwerke ausschließlich als regionaler und geologischer Kontext dienen und für das Konzessionsgebiet nicht verifiziert wurden. Diese Bezugnahmen lassen nicht zwingend Rückschlüsse auf die Geologie des Konzessionsgebiets zu oder darauf, dass das Konzessionsgebiet Ähnlichkeiten mit letzteren hinsichtlich Potenzial, Größe oder Erzgehalt aufweist. Das Unternehmen hat noch keine Arbeiten in ausreichendem Umfang durchgeführt, um das Vorkommen einer Mineralisierung auf dem Konzessionsgelände zu bestätigen, und es gibt auch keine Gewähr dafür, dass im Zuge weiterer Arbeiten tatsächlich eine Einstufung als Mineralressource erfolgen kann.

Wesentliche Rahmenbedingungen der Transaktion

Vereinbarungsgemäß hat sich das Unternehmen bereiterklärt, 100 % der Konzessionsanteile zu erwerben und beim Abschluss dem Verkäufer einen Barbetrag in Höhe von 50.000 $ zu zahlen sowie Stammaktien im Wert von 150.000 $ zu begeben. Dem Verkäufer steht eine NSR-Royalty (Net Smelter Returns) am Konzessionsgebiet zu, wobei eine NSR-Gebühr von 1,5 % nur auf bestimmte Konzessionsanteile und eine NSR-Gebühr von 0,5 % auf jeweils andere Konzessionsanteile anzuwenden ist. Das Unternehmen ist unwiderruflich berechtigt, jederzeit zwei Drittel (2/3) der NSR-Gebühr von 1,5 % (d.h. 1,0 %) für einen Betrag in Höhe von 1.000.000 $ vom Verkäufer zurückzukaufen, bevor im Konzessionsgebiet mit der kommerziellen Produktion begonnen wird.

Die Transaktion erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange ("CSE") und der zuständigen schwedischen Regulierungsbehörden. Sämtliche Stammaktien, die gemäß der Vereinbarung ausgegeben werden, sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Qualifizierte Sachverständige

Amanda Scott, P.Geo., FAusIMM, eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

Nähere Informationen erhalten Sie über

MEDARO MINING CORP.

Mark Ireton, CEO & Direktor

E-Mail: mailto:mark.ireton@medaromining.com

Website: http://www.medaromining.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem: Aussagen bezüglich des Abschlusses des Erwerbs des Konzessionsgebiets; des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange und der entsprechenden schwedischen behördlichen Genehmigungen; des voraussichtlichen Zeitpunkts des Abschlusses; der Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit der Transaktion; der Ausübung der Rechte des Unternehmens in Bezug auf die Net Smelter Returns Royalty; sowie des Explorationspotenzials des Konzessionsgebiets und der diesbezüglichen Pläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die vom Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig erfüllt werden und dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen erhalten wird. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Risikos, dass die Transaktion nicht wie vorgesehen oder gar nicht abgeschlossen wird, des Risikos, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht erteilt werden, sowie der allgemeinen Markt-, Wirtschafts- und Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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