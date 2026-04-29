DJ AUKTION/Bund mit Durchschnittsrendite von 3,08% aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 8. April.
=== Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit am 15. Februar 2036 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,744 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,834 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,2) Durchschnittsrendite 3,08% (2,92%) Wertstellung 4. Mai 2026 ===
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April 29, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)
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