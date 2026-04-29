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Dow Jones News
29.04.2026 12:39 Uhr
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(1)

AUKTION/Bund mit Durchschnittsrendite von 3,08% aufgestockt

DJ AUKTION/Bund mit Durchschnittsrendite von 3,08% aufgestockt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 8. April. 

=== 
Emission       2,90-prozentige Bundesanleihen mit 
           Fälligkeit am 15. Februar 2036 
Volumen       5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   5,744 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   3,834 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,5  (1,2) 
Durchschnittsrendite 3,08% (2,92%) 
Wertstellung     4. Mai 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)

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