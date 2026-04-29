Frankfurt (www.fondscheck.de) - Am ETF-Markt ist weiter viel los, so die Deutsche Börse AG."Die Umsätze sind hoch, die Käufe überwiegen eindeutig", berichte Frank Mohr von der Société Générale. Holger Heinrich von der Baader Bank melde ebenfalls einen Kaufüberhang, allerdings bei rückläufigen Umsätzen. In den USA hätten S&P 500 und NASDAQ am Montag neue Allzeithochs erreicht. Der DAX trete seit einigen Wochen hingegen auf der Stelle und habe am Dienstagmittag bei 24.111 Punkten gelegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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