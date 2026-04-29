© Foto: OpenAIDie Inflation in Spanien zieht wieder an. Steigende Energiepreise treffen Verbraucher hart - und könnten Europas Zinshüter vor neue Probleme stellen.Die Inflationsrate in Spanien stieg im April erneut an, da die Spannungen im Nahen Osten die Energiepreise weiter in die Höhe trieben. Die Verbraucherpreise lagen um 3,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Dies entspricht einem Anstieg der jährlichen Inflationsrate gegenüber 3,4 Prozent im März, wie aus den am Mittwoch vom spanischen Statistikamt INE veröffentlichten, EU-harmonisierten Zahlen hervorgeht. Damit wurde der höchste Inflationsstand seit Juni 2024 erreicht und die Prognosen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen bestätigt. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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