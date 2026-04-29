Berlin (ots) -Zahnersatz (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/) ohne wochenlanges Provisorium und Labor-Wartezeiten: Europas größte Einzelzahnarztpraxis KU64 (https://ku64.de/ueber-uns/) setzt seit 2006 auf digital gefertigte CEREC (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/cerec/)-Versorgungen direkt in der Praxis - häufig in nur einer Sitzung. Dr. med. dent. Stephan Ziegler, Gründer und Inhaber von KU64, arbeitet selbst seit 1991 mit dem Verfahren. Unter seiner Leitung wurden bislang mehr als 100.000 CEREC-Behandlungen bei KU64 durchgeführt. Heute fertigt die Praxis an vier Standorten (https://ku64.de/standorte/) in Berlin und Potsdam keramische Inlays (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/inlays/), Kronen (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/kronen/), Teilkronen, Veneers (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/) und Brücken (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/zahnbruecken/) mit CEREC (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/cerec/).Vom 3D-Scan zur Keramikrestauration in einer SitzungCEREC (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/cerec/) ist ein computergestütztes Verfahren, mit dem keramischer Zahnersatz (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/)direkt in der Zahnarztpraxis geplant, hergestellt und eingesetzt werden kann. Statt eines klassischen Abdrucks mit Abdrucklöffel und Abdruckmasse, die einige Minuten im Mund aushärten muss, wird der vorbereitete Zahn digital erfasst. Bei KU64 entsteht dafür ein präziser 3D-Scan direkt am Behandlungsstuhl. Damit wird der neue Zahnersatz am Computer konstruiert, im hauseigenen Dentallabor (https://ku64.de/leistungen/smile-design-dentallabor/) aus einem Keramikblock gefertigt und anschließend sofort eingesetzt.Technische Weiterentwicklung verbessert Präzision und ÄsthetikWas Anfang der 1990er-Jahre als digitale Innovation begann, ist heute bei KU64 ein eingespielter digitaler Workflow. Mit PRIME SCAN und PRIME MILL setzt KU64 auf eine leistungsstarke CEREC-Technologie für Scan, Planung und Fertigung direkt vor Ort. Über die Jahre wurde das Verfahren deutlich weiterentwickelt: Die digitale Bissnahme ist präziser geworden, die Software gestaltet Kauflächen heute noch genauer nach dem Vorbild natürlicher Zahnformen und die Schleifprozesse laufen schneller und exakter. Neue Keramikmalfarben helfen außerdem dabei, den Zahnersatz noch natürlicher an die eigene Zahnfarbe anzupassen.KU64 veredelt CEREC-Restaurationen im hauseigenen LaborBei KU64 endet die CEREC-Fertigung nicht mit dem Schleifprozess. Während CEREC-Restaurationen (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/cerec/) in vielen Praxen vor allem digital konstruiert und maschinell gefertigt werden, geht KU64 noch einen Schritt weiter: Die keramische Restauration wird im hauseigenen Labor unter stark vergrößerndem Mikroskop weiter verfeinert und anschließend mit natürlichem Farbverlauf und Glanzbrand ästhetisch veredelt. Hinzu kommt die enge Verbindung von Zahnmedizin und Zahntechnik: Bei KU64 arbeiten mehrere Zahnärztinnen und Zahnärzte, die zusätzlich als Zahntechnikerinnen und Zahntechniker ausgebildet sind. Dadurch fließen medizinische Planung, Materialverständnis und handwerkliche Detailarbeit besonders eng zusammen.CEREC verbindet Komfort mit langlebiger KeramikFür Patientinnen und Patienten bedeutet CEREC (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/cerec/) vor allem mehr Komfort: Der klassische Abdruck mit Abdruckmasse und Abdrucklöffel entfällt und damit auch der häufige Würgereiz. Das Tragen eines Provisoriums über mehrere Tage oder Wochen ist meist nicht nötig. Die verwendete Keramik ist metallfrei, körperverträglich und dem natürlichen Zahnschmelz sehr ähnlich. Zudem gilt das Material als stabil, abriebfest und langlebig. Wie dauerhaft eine solche Versorgung sein kann, zeigt ein persönliches Beispiel von Dr. Ziegler: Sein erstes CEREC-Inlay, das er als Assistenzzahnarzt bei einem Freund einsetzte, ist nach über 35 Jahren noch immer im Mund. "Dieses Inlay ist für mich bis heute ein starkes Beispiel dafür, was mit CEREC (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/cerec/) möglich ist, wenn digitale Planung, präzise Fertigung und sorgfältige Nachbearbeitung zusammenkommen", so Dr. Ziegler.Alle Informationen zu Behandlung und Anwendungsgebieten gibt es unter:https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/cerecÜber KU64 - Die Zahnspezialisten:KU64 (https://ku64.de/) zählt zu den größten und modernsten Zahnarztpraxen Deutschlands und ist mit vier Standorten in Berlin Charlottenburg (https://ku64.de/berlin-charlottenburg/), Berlin Mitte (https://ku64.de/berlinmitte/), Berlin Wilmersdorf (https://ku64.de/wilmersdorf/) und Potsdam (https://ku64.de/potsdam/) vertreten. Das interdisziplinäre Team vereint das gesamte Spektrum moderner Zahnmedizin unter einem Dach - von Prophylaxe (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/) über Kieferorthopädie (https://ku64.de/leistungen/kieferorthopaedie/) und Implantologie (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/) bis hin zu komplexen chirurgischen Behandlungen (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/). Neben patientenorientiertem Service, flexiblen Öffnungszeiten an sieben Tagen pro Woche und einem außergewöhnlichen Praxisambiente (https://ku64.de/ueber-uns/location/) steht KU64 für moderne Medizintechnik und Zahnersatz (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/) in Meisterqualität aus dem eigenen Dentallabor (https://ku64.de/leistungen/smile-design-dentallabor/). Der Qualitätsanspruch zeigt sich auch in der öffentlichen Anerkennung: In den vergangenen 20 Jahren wurde KU64 mit mehr als 70 Auszeichnungen (https://ku64.de/ueber-uns/auszeichnungen/) gewürdigt.Pressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntisChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222https://ku64.deOriginal-Content von: KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6265324