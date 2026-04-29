Das Bundeskabinett hat die Gesundheitsreform beschlossen - darunter auch eine Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze. Das schmeckt dem PKV-Verband gar nicht: der Beschluss sei ein "direkter Angriff auf die Wahlfreiheit" von Millionen Arbeitnehmern und würde die PKV schwächen. Das Bundeskabinett hat heute das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Die beschlossenen Änderungen sehen neben der außerordentlichen Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, die um rund 300 zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact