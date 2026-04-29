DJ Adidas "sehr sichtbar" beim World Cup - früh "gesunde" Vorräte aufgebaut

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas rechnet als Ausrüster mit "hoher Visibilität" beim FIFA World Cup, der im Juni/Juli in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. CEO Björn Gulden zufolge werden 14 Nationalmannschaften in Adidas-Outfits spielen, etwa ein Drittel der Spieler in Adidas-Produkten, und der offizielle Spielball werde auch durch Adidas beigesteuert. "Wir werden also sehr sehr sichtbar sein", sagte Gulden in der Medientelefonkonferenz nach den Erstquartalsergebnissen. Adidas habe im Vorfeld des Turniers frühzeitig und beschleunigt Warenbestände aufgebaut, um für mögliche Komplikationen und "Disruptionen" präpariert zu sein, sagte Gulden.

CFO Harm Ohlmeyer verwies darauf, dass deshalb die Lagerbestände im Quartal um 14 Prozent gestiegen seien. Zum einen sei dies auch entscheidend für das Wachstum im ersten Quartal gewesen. Wichtig sei, "dass es sich um gesunde Lagerbestände handelt, denn 90 Prozent sind entweder für die aktuelle oder für zukünftige Saisons", so der CFO. "Wir sind sehr zufrieden damit." Das Management gehe davon aus, dass sich die Lagerbestände zur zweiten Jahreshälfte hin normalisieren werden. Ende März betrugen sie 5,8 Milliarden Euro.

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DJG/uxd/thl

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