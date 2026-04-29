Kiel (ots) -
Am Montag, den 4. Mai 2026 um 14 Uhr, läuft das Minenjagdboot "Fulda" im Rahmen einer Vorausstationierung für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus in Richtung Mittelmeer aus.
Wir weisen darauf hin, dass es sich ausschließlich um einen Bildtermin handelt. Es besteht keine Möglichkeit für Interviews sowie O-Töne von Besatzungsmitgliedern oder deren Angehörigen.
Hinweise für die Presse
Medienvertretende sind zum Bildtermin "Minenjagdboot 'Fulda' verlegt in das Mittelmeer" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.
Termin: Montag, den 04.05.2026. Eintreffen bis spätestens 13:20 Uhr.
Ein späterer Einlass ist nicht möglich.
Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)
Schweriner Straße 17a
24106 Kiel
Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Sonntag, den 3. Mai 2026, 18 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.
Nachmeldungen sind nicht möglich.
Pressekontakt:
Presse- und Informationszentrum Marine
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (0)381 802 51521/51522/51524
E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.org
Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6265358
Am Montag, den 4. Mai 2026 um 14 Uhr, läuft das Minenjagdboot "Fulda" im Rahmen einer Vorausstationierung für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus in Richtung Mittelmeer aus.
Wir weisen darauf hin, dass es sich ausschließlich um einen Bildtermin handelt. Es besteht keine Möglichkeit für Interviews sowie O-Töne von Besatzungsmitgliedern oder deren Angehörigen.
Hinweise für die Presse
Medienvertretende sind zum Bildtermin "Minenjagdboot 'Fulda' verlegt in das Mittelmeer" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.
Termin: Montag, den 04.05.2026. Eintreffen bis spätestens 13:20 Uhr.
Ein späterer Einlass ist nicht möglich.
Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)
Schweriner Straße 17a
24106 Kiel
Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Sonntag, den 3. Mai 2026, 18 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.
Nachmeldungen sind nicht möglich.
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