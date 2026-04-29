Die meisten Unternehmen behandeln einen erfolgreichen Piloten als Beweis, dass ihre KI-Initiative skalierungsbereit ist. Ist sie nicht. Der Pilot hat funktioniert, weil er dafür designt war - isoliert von allem, was ihn am Ende scheitern lässt. Cloudflights Studie unter 150 deutschen C-Level-Führungskräften zeigt: 21 Prozent der Unternehmen stecken in der PoC-Phase ohne Weg in den Live-Betrieb, weitere 27 Prozent haben nur in kontrollierten Umgebungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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