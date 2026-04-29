Apple-Kopfhörer lassen sich jetzt auch auf Android-Smartphones mit fast allen Funktionen nutzen. Möglich macht das eine neue App. Wie die funktioniert und welche Einschränkungen es gibt. AirPods-Befreiung für Android-User: Die nun offiziell fertiggestellte App Librepods bringt die meisten Funktionen von Apples Kopf- und Ohrhörern auf Android-Geräte, egal ob Airpods Pro oder Airpods Max. Entwickler Kavish Devar hat die Open-Source-Anwendung im Play-Store ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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