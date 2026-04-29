Die europäischen Nutzfahrzeugmärkte ziehen wieder an - und strombetriebene Trucks und Busse wachsen weiter überproportional: Bei E-Trucks ging es im ersten Quartal um 40% aufwärts, bei den E-Bussen um 36%. Allerdings sind die Stückzahlen bei den Strom-Lkw noch immer überschaubar, während E-Busse sich ihren festen Platz auf den Bestelllisten der Betreiber erobert haben. Die europäischen Kunden kaufen wieder mehr Busse und Lkw. Das geht aus den neuesten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net